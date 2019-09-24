Сана, 24 сентября 2019, 12:54 — REGNUM В результате авианалета в Йемене, совершенного силами аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, погибло, как минимум 13 человек. Об этом сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».
По данным канала, в результате бомбардировки был разрушен жилой дом в поселке Каатаба провинции Эд-Далиа. При разборе завалов было обнаружено 13 погибших, но работы продолжаются, и возможно, что будут найдены новые тела.
Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября хуситы нанесли массовый удар нефтяным объектам Саудовской Аравии. По оценкам потерпевшей стороны, атака примерно на 50% сократила производство нефтепродуктов в стране.