Красноярск, , 12:37 — REGNUM Жительница Красноярского края с сообщением о пропаже семьи ее дочери обратилась в отдел краевого управления Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, обратившаяся гражданка рассказала, что утром 22 сентября ее дочь с мужем и двумя детьми ушли в лес и не вернулись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц»).

Поисками пропавших в тайге занимаются сотрудники правоохранительных органов, МЧС и добровольцы. Также сотрудники СКР опрашивают знакомых пропавшей семьи.