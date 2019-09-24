Абакан, 24 сентября 2019, 12:22 — REGNUM В Бейском районе Хакасии проводится проверка по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом ИА REGNUM 24 сентября сообщили в республиканкам следственном управлении СКР.
Сообщение о происшествии поступило следователям 23 сентября. В доме в селе Кирба при тушении пожара обнаружили обгоревшие тела двух мужчин — 57-летнего и 35-летнего.
По предварительным данным, 22 сентября хозяин дома и его знакомый употребляли спиртное во времянке. Возгорание поздним вечером заметили соседи, они сообщили об этом пожарным.
Следствие рассматривает несколько версий возникновения пожара, основные — неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнём при курении.
Назначены необходимые экспертизы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омске следствие проводит проверку по факту пожара, в котором погибли мужчина и женщина.
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