Чебоксары, , 12:09 — REGNUM Безработный житель Чебоксар за нападение на врача скорой помощи отделался штрафом в размере 5 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Установлено, что в мае 2019 года 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызвал скорую помощь. Приехавшие медики после осмотра рекомендовали ему поехать в больницу для проведения диагностики. Мужчина в ответ беспричинно нанес удар ногой в живот одному из фельдшеров, причинив физическую боль.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 116 УК РФ («Насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений»).

В ведомстве отметили, что мужчина дал признательные показания, ранее судим не был. Ему было инкриминировано преступление небольшой тяжести, уголовное дело было прекращено с назначением штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, также в мае в Новочебоксарске несколько мужчин напали на врачей скорой помощи, видеозапись инцидента моментально разлетелась в социальных сетях. Запечатлено, как один из мужчин напал на врача, которому удалось скрутить злоумышленника и повалить его на землю. После этого на медработника набросились знакомые нападавшего. Драка остановилась после того, как водитель скорой вступился за врача.