Северобайкальск, Бурятия, , 12:09 — REGNUM Подземные толчки в районе озера Байкал были зафиксированы сейсмологами, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

По данным спасателей, подземные толчки произошли вечером 23 сентября. Эпицентр землетрясения с магнитудой 3,9 находился в 40 км от города Северобайкальск.

Сообщается, что местное население толчки не ощутило. Сигналы о каких-либо разрушениях не поступали. Все объекты энергетики и ЖКХ продолжали работать в обычном режиме.

На сайте спасателей также отмечается, что землетрясения до 5 баллов обычно не наносят ущерба.