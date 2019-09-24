Алжир, , 16:46 — REGNUM Восемь младенцев погибли в результате пожара в родильном доме города Уэд-Суф на востоке Алжира, возникшего 24 сентября. Об этом передает агентство DailyMail со ссылкой на пресс-службу экстренных служб страны.

«Нам удалось спасти 11 младенцев, 107 женщин и 28 сотрудников (больницы)», — рассказал пресс-секретарь, капитан Нассим Бернауи.

«К сожалению, мы скорбим о смерти восьми младенцев», — добавил Бернауи.

По его словам, были развернуты десятки пожарных расчетов, чтобы взять пламя под контроль. Причина пожара пока не установлена.

Премьер-министр Алжира Нуреддин Бедуи распорядился провести расследование и направил на место пожара министра здравоохранения Мохаммеда Мирауи.

Этот пожар стал вторым, поразившим родильный дом в Уэд-Суфе за 18 месяцев. Пожар, случившийся в мае прошлого года, причинил значительный ущерб, но обошелся без жертв.