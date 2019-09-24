Нижневартовск, Югра, , 11:58 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) горит крупный торговый центр «Надомаркет» ангарного типа. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 11:49 по местному времени (09:49 мск). На данный момент открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составляет около 300 кв. м. Огнём была охвачена кровля здания.

В тушении пожара задействованы 43 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.