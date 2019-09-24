Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге приостановлены занятия в гимназии № 47. Соответствующий приказ директора общеобразовательного учреждения размещён на официальном сайте школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение принято в связи с низким температурным режимом в помещениях школы в целях сохранения здоровья обучающихся.

Отметим, что образовательный процесс продолжится, но в дистанционной форме. Контролировать его будет директор школы.

Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга порталу Е1, подключение гимназии к теплоснабжению должно произойти в ходе текущей недели.

Напомним, что в Свердловской области произошло резкое похолодание.