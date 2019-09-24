Уагадугу, , 11:38 — REGNUM Неизвестные напали на две деревни в Буркина-Фасо. Атака унесла жизни девяти человек, передает ВВС Africa.

Источники в области безопасности сообщили журналистам, что теракты, произошедшие 21 и 22 сентября, были совершены около поселения Бурзанги на севере страны. Некоторые из жителей погибли на полях, где они занимались сельскохозяйственными работами.

Ранее в этом месяце на саммите в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, лидеры стран Западной Африки объявили о выделении 1 млрд долларов США на борьбу с растущей угрозой джихадистского насилия в регионе.

Официальные лица заявляют, что за последние четыре года было совершено более 2000 нападений, в результате которых погибло более 110 000 человек. Вспышка насилия вынудила миллионы человек покинуть свои дома.

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