Чита, , 11:31 — REGNUM Несмотря на то, что отопительный сезон в Чите — столице Забайкалья — начался с 19 сентября, в городе и по сей день есть управляющие компании, которые не получили необходимые паспорта готовности к его прохождению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из официального сообщения, опубликованного 24 сентября на официально сайте читинской мэрии, следует, что серьёзные опасения вызывает готовность УК «Кенон», «Ингода» и «Помощь». По словам и.о. руководителя администрации городского округа «Город Чита» Александра Сапожникова, на 56% готовы тепловые узлы у УК «Лидер». Сложная ситуация складывается у ЖЭУ «Уют» и МП «ГЖЭУ» — судя по словам чиновников мэрии, там существует угроза срыва отопительного сезона.

Напомним, ранее о том, что у ряда муниципалитетов Забайкалья отсутствует паспорта готовности к прохождению отопительного сезона заявлял исполняющий обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. По словам чиновника, это связано с банальной нехваткой топлива.

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