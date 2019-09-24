Элиста, , 11:29 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП в Калмыкии рано утром 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

Авария произошла на территории Целинного района, недалеко от п. Охвата — на федеральной трассе Р-22 «Каспий»: столкнулись грузовая ГАЗель и Volkswagen Polo, двигавшиеся во встречных направлениях.

По данным МВД Республики, в результате ДТП автомобили загорелись, оба водителя — жители Калмыкии и Ставропольского края — скончались на месте происшествия.

«По факту ДТП органами внутренних дел проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе МВД.