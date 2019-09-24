Симферополь, , 11:33 — REGNUM Дополнительные эпизоды выявлены в рамках расследования дела о незаконной миграции в Крыму. Возбуждены три новых уголовных дела о коррупции, сообщает 24 сентября пресс-служба регионального главка СКР.

Дела возбуждены по статьям о групповом получении взяток, в том числе в крупном размере, и об организации посредничества во взятках. Всем фигурантам предъявлены обвинения, уточнили в СК.

Пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще один фигурант помещен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Ялте задержали полицейских, которые организовали в Крыму канал нелегальной миграции. За вознаграждение правоохранители помогали обратившимся к ним лицам быстрее и проще получить российское гражданство.

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