Лагос, Нигерия, , 11:29 — REGNUM Боевики группировки ISWAP (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отколовшаяся от нигерийской террористической организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выпустили видео, на котором показана казнь двух мужчин в оранжевых комбинезонах. Об этом сообщает ВВС Africa.

Так называемая «Западноафриканская провинция Исламского государства» («ISWAP») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждает, что жертвами казни являются «христианские солдаты» вооруженных сил Нигерии. В заявлении группы говорится, что солдаты были захвачены 5 сентября в ходе нападения на армейские казармы в штате Борно на северо-востоке страны.

Видео было выпущено вечером в воскресенье, 22 сентября, в мессенджере Telegram информационным агентством Amaq. Власти еще не подтвердили, действительно ли люди на видео — солдаты армии Нигерии.

Напомним, что в мае группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила видео, на котором была показана казнь девяти человек, предположительно, представителей нигерийских вооруженных сил.