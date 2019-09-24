Краснодар, , 10:59 — REGNUM В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного Собрания Краснодарского края и директора коммерческой фирмы, которые обвиняются в присвоении бюджетных средств, сообщила 24 сентября прокуратура региона. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в мае 2017 года сотрудник Заксобрания убедил директора частной фирмы заключить с ЗС государственный контракт по обеспечению визита делегации ЮАР с 28 мая по 1 июня 2017 года. Стоимость контракта составила 430 тыс. рублей. В дальнейшем директор фирмы предоставила акты о приемке услуг с приложением подложных квитанций, в которые была включена стоимость фактически невыполненных услуг по транспортировке и питанию членов делегации. При этом по документам число участников делегации было завышено более чем в два раза — с 13 до 28 человек.

Как считают следователи, обвиняемые похитили 270 тыс. рублей, деньги они потратили по своему усмотрению. В настоящее время дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.