Жоры, , 10:52 — REGNUM В польском городе Жоры пятеро мужчин напали на 19-летнего украинского студента, сообщило 23 сентября издание «Европейская правда».

Вечером в местном парке к студенту подошли неизвестные и спросили, откуда тот приехал. Когда парень ответил, его начали избивать. У студента выбиты зубы, многочисленные гематомы на голове и теле.

Полиция разыскивает нападавших. За помощь в их задержании была объявлена награда в размере 4 тыс. злотых или примерно $1 тыс.

Напомним, ранее польские пограничники задержали гражданина Украины, которого разыскивают французские правоохранительные органы. Его подозревают в перемещении нелегальных мигрантов из Франции в Великобританию.

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