Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве ликвидирован пожар в торговом центре, сообщили журналистам 24 сентября в пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

В 7:11 поступил сигнал дежурному о пожаре по адресу: улица Монтажная, дом 9.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух торговых павильонов», — рассказали в пресс-службе.

В 7:43 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров. В 8:26 произошла ликвидация возгорания.

По данным очевидцев, горела кровля торгового объекта. Информации о пострадавших нет.