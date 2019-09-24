Новокуйбышевск, , 10:43 — REGNUM Экс-глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался в возрасте 57 лет. Сообщение о его смерти опубликовано 24 сентября пресс-службой администрации города.

В мэрии семье Фомина выразили соболезнования. Дата и место прощания с бывшим главой города еще не определены.

Владимир Фомин скончался на операционном столе. Утром мужчину нашли раненым в его доме, сообщает портал 63.ru. Предположительно, он желал свести счеты с жизнью.

Администрацию Новокуйбышевска Фомин возглавил в декабре 2018 года. О его отставке по собственному желанию стало известно 20 сентября.