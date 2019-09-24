Йошкар-Ола, , 10:51 — REGNUM Обстоятельства дорожной аварии, в которой погибли два человека, изучают сотрудники МВД. Об этом сообщает Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Отмечается, что вечером 23 сентября в Йошкар-Оле на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем «Mazda».

По предварительной версии, ДТП произошло, так как 64-летний водитель скорой не уступил дорогу. Сам он погиб от столкновения.

Кроме того, в ДТП пострадали два пассажира скорой помощи, а также водитель и пассажир «Mazda». Все они были доставлены в больницу. Пассажир легкового автомобиля позже от полученных травм скончался.