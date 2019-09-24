Краснодар, , 10:35 — REGNUM 30-летней жительнице Краснодара предъявлено обвинение в убийстве собственной 87-летней бабушки, сообщила 24 сентября пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Обвиняемая вместе со своими матерью и бабушкой проживала в доме на улице Ставропольской Краснодара. По версии следствия, в ночь на 23 сентября между взрослой внучкой и ее бабушкой возникла ссора. Пенсионерка оскорбила женщину, в ответ та нанесла ей удар ножом в область грудной клетки и ударила рукой по голове. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась. Когда домой вернулась мать обвиняемой, она вызвала полицию и скорую, врачи констатировали смерть потерпевшей.

Обвиняемая в совершении убийства задержана, следователь намерен ходатайствовать о ее аресте.

«Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, с учетом обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.