Омск, , 10:26 — REGNUM В Омске следствие обнародовало подробности жуткого преступления, совершённого местным жителем в апреле 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM 24 сентября в областном следственном управлении СКР, дед бросил в печь двухлетнего внука, так как был сильно пьян и принял ребёнка за беса.

По данным ведомства, 53-летний омич предстанет перед судом за убийство, совершённое с особой жестокостью. Расследование уголовного дела в отношении него завершено.

22 апреля 2019 года сильно пьяный мужчина в садовом доме принял внука за беса, отобрал его у своей супруги, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал вниз головой в горящую печь. Бабушка позвала на помощь соседку и вернулась в дом. Мальчика, получившего ожоги более 50% тела, достали из печи и срочно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он скончался через несколько дней.

Психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины из-за употребления спиртного было временное психическое расстройство и галлюцинации. В момент совершения преступления он был невменяемым.

Ребёнка воспитывала 21-летняя дочь обвиняемого. Она отвела сына к родителям перед тем, как идти на работу.

Семья являлась неблагополучной, ранее состояла на учёте в органах профилактики, но пять лет назад была снята с учёта, пояснили в СУ СКР по региону. Следователь внёс представление в адрес руководства отдела полиции. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении 53-летнего омича, убившего внука, принудительных мер медицинского характера.

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