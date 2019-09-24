Курган, , 10:23 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет 25-летний мужчина, которого обвиняют в повреждении колёс 15 автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

В ночь на 12 сентября в столице Зауралья были проколоты колёса 15 автомобилей, припаркованных на придомовых территориях на улицах Дзержинского и Бурова-Петрова.

Полиция в кратчайшие сроки установила личность подозреваемого. Против мужчины было возбуждено административное производство по статье 7.17 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 рублей.