Закаменск, Бурятия, , 10:21 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 29-летний мужчина, обвиняемый в убийстве подростка. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Обвиняемый жил вместе с сожительницей и её малолетними детьми в городе Закаменск, когда к ним после смерти матери переехал 16-летний брат женщины. Отмечается, что подросток старался помогать по дому и в день трагедии, 31 января 2019 года грел воду для купания детей.

«В этот момент с ним начал спорить сожитель сестры, который настаивал, что вода достаточно теплая. А когда подросток попытался возразить, вспыльчивый мужчина внезапно напал и принялся с силой наносить ему удары руками и ногами по голове и телу. Сестра безуспешно пыталась остановить сожителя», — сообщили в СКР.

Мужчина остановился лишь когда подросток перестал двигаться и затих на полу. Спустя некоторое время он очнулся и смог добраться до кровати. Сестра подумала, что он уснул, однако ночью услышала хрипы. Парня успели отвезти до больницы, где он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемого будут судить по статье «Убийство».

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