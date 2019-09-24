Исламабад, , 10:22 — REGNUM Вспышка лихорадки денге в Пакистане унесла жизни 20 человек, симптомы заражения подтверждены в более, чем 10 000 случаях заболевания за последние месяцы. Об этом 24 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные данные министерства здравоохранения Пакистана.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большое количество пациентов с симптомами лихорадки денге, поступающих в больницы всех крупных городов, создает нагрузку на несовершенную систему здравоохранения страны.

Зафар Мирза, советник правительства по вопросам здравоохранения, сообщил, что до сих пор было зарегистрировано 10 013 случаев лихорадки денге, и что всем заболевшим будет оказано бесплатная медицинская помощь.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, характерное для стран с тропическим и субтропическим климатом. Его переносят комары вида Aedes aegypti. Вспышки заболевания происходят в сезон муссонных дождей, когда комары активно размножаются. Надежной прививки от лихорадки денге не существует.

Ежегодно в Пакистане от этой лихорадки погибают десятки человек.