Хабаровск, , 10:22 — REGNUM Экологи Хабаровского края бьют тревогу и собирают петиции в защиту озера Амут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Расположенное в Солнечном районе Хабаровского края в 60 км от Комсомольска-на-Амуре оползневое озеро признано одним из чудес света и является особо охраняемой природной территорий, тем не менее арендаторы лесных участков проводят сплошные рубки деревьев, нарушая экологический баланс реки Амут выше по течению.

Экологи решили обратиться к губернатору края Сергею Фургалу с просьбой ограничить действия лесорубов, наносящих непоправимый вред природе.

Как сообщало ИА REGNUM, экофестиваль «Сохраним лес» собрал в Москве более 32 тысяч участников. В парке Горького специалисты разъясняли участникам фестиваля правила высадки деревьев, а также раздавали саженцы.