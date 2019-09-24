Анкара, , 10:18 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 46 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 24 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Рейды по поимке подозреваемых начались сразу в 11 провинциях страны, 16 из обвиняемых являются действующими сотрудниками вооруженных сил.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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