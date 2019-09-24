Село Николо-Павловское, Свердловская область, , 10:16 — REGNUM Под Нижним Тагилом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП (сс) Jai79

По предварительным данным дорожной полиции, ДТП произошло в 09:25 по местному времени в районе села Николо-Павловского. Водитель автобуса «Нефаз», в салоне которого находились восемь рабочих одного из предприятий, врезался в стоящий на перекрёстке грузовой автомобиль «Газель». В результате грузовой автомобиль выбросило на перекрёсток, где он столкнулся с легковым «Опелем», а тот в свою очередь с «Ниссан».

Автобус от столкновения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109», а тот в свою очередь с автомобилем «Чери».

В результате ДТП погиб пассажир «Газели».

На данный момент инспекторы ДПС продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.