Челябинск, , 10:10 — REGNUM Пожар в жилом доме в селе Полетаево-1 Челябинской области мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём во время курения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Пожарная безопасность ulleo

В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС нашли при тушении огня тела женщины и двоих мужчин. Сейчас идёт доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник рано утром. На его тушение были брошены семь единиц техники и около 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В пожаре под Челябинском погибли три человека