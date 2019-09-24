Ереван, , 10:10 — REGNUM В Армении начались стратегические военные учения «Развертывание Вооруженных сил, сопротивление агрессии противника». Об этом 24 сентября согласно источникам в министерстве обороны Армении сообщает «Арменпресс».

Военнослужащих подняли по тревоге ранним утром. В условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

Цели широкомасштабных учений — практическая проверка планов стратегического развертывания вооруженных сил Армении, обеспечение задач органов государственного и местного самоуправления по мобилизации граждан, определение степени боевой готовности войск и выучки штабов.

Напомним, ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что широкомасштабные военные учения пройдут с 24 сентября по 5 октября.

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