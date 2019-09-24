Луганск, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано три случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ, сообщили 24 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм и семь гранат по населённому пункту Логвиново, а также обстреляли из стрелкового оружия район населённого пункта Красный Яр.

В результате обстрела военнослужащие Народной милиции ЛНР не пострадали. Информации о жертвах и пострадавших среди мирных жителей ЛНР не поступало.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что боевики ВСУ продолжают минировать территорию в районе населённого пункта Золотое, где планируют провести разведение сил. Установлены 32 мины ТМ-62, которые угрожают сотрудникам миссии ОБСЕ, а также препятствуют их работе.

«В населённом пункте Станица Луганская отмечается наличие одной боевой бронированной машины вблизи жилых домостроений», — добавили в пресс-службе.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинские формирования обстреляли из 152-мм гаубиц посёлок Чернухино, который не обстреливался с момента подписания Минских соглашений.

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