Москва, , 09:52 — REGNUM В Москве неизвестный вор похитил несколько чугунных решёток на Пресненской набережной, сообщает 24 сентября телеканал «РенТВ».

Преступление, по предварительным сведениям, случилось с 20 по 22 сентября неподалёку от комплекса зданий делового центра «Москва-Сити». Решётки являлись частью дренажной системы набережной. Вор, чтобы осуществить задуманное, разобрал дренажный лоток.

Всего похищено 13 больших и десять маленьких решёток с дренажного люка. Правоохранительные органы проводят проверку.