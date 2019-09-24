Тюхтетский р-н, , 09:48 — REGNUM В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек. Об этом ИА REGNUM 24 сентября сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Уточняется, что мужчина 1970 года рождения и женщина 1973 года рождения с двумя детьми (1999 и 2008 года рождения) на выходных отправились в лес за шишкой и до сих пор не вернулись. Сообщение о пропавших поступило в полицию 23 сентября.

При этом неизвестно, во что они были одеты и какие вещи имели при себе.

К поискам полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры приступили незамедлительно. Сейчас в районе предположительного места пропажи они прочёсывают тайгу.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, от них в поисках задействованы 11 человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки человек несколько дней искали мужчину и подростка в кузбасском лесу.