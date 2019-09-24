Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 151 единицу боеприпасов, сообщили 24 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в сумме 49 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики также использовали зенитные установки.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Зайцево Южное, Васильевка, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела Коминтерново ранение получила мирная жительница 1952 года рождения. В момент обстрела она находилась на приусадебном участке.

Читайте также: В результате обстрела ВСУ ранена жительница ДНР — СЦКК

А также: На юге ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены 12 жилых домов