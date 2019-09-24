Соледар, ДНР, 24 сентября 2019, 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 151 единицу боеприпасов, сообщили 24 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в сумме 49 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На юге ДНР украинские силовики также использовали зенитные установки.
В результате обстрела Коминтерново ранение получила мирная жительница 1952 года рождения. В момент обстрела она находилась на приусадебном участке.
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