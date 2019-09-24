Луганск, , 09:36 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по территории ЛНР из гаубиц калибра 152 мм, заявил 24 сентября во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В 5:00 боевики 59-й отдельной механизированной бригады… с особой жестокостью обстреляли населённый пункт Чернухино, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов из 152-мм артиллерии. Обстрел целенаправленно был осуществлён в ранние часы пока мирные жители отдыхали дома», — рассказал он.

Осадчий отметил, что посёлок находится в глубоком тылу и не подвергался обстрелам с 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

В Народной милиции ЛНР акт агрессии со стороны украинских силовиков связывают с предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и заявил, что хотел бы узнать у Трампа его планы, касающиеся Украины.

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