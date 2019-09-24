Уфа, , 11:01 — REGNUM Около 12 млн рублей задолженности по заработной плате было выплачено работникам предприятия после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, проверку исполнения законодательства об оплате труда прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы начала после обращения бывших работников ООО «Уфа-Автоваз».

В ходе проверки было установлено, что в 2016 году предприятие было признано банкротом. А задолженность перед работниками по заработной плате составила более 12,7 млн рублей.

Кроме этого, прокуратурой было выявлено, что конкурсный управляющий предприятия нарушал процедуру распределения денежных средств, которые были получены от реализации имущества ООО «Уфа-Автоваз». В отчетах же давал недостоверные сведения об их поступлении и расходовании.

По данным фактам прокуратура района внесла представление руководителю Союза «Ассоциация антикризисных управляющих».

Кроме этого, благодаря действиям прокуратуры, предприятие выплатило работникам долг по заработной плате на сумму около 12 млн рублей.

Отмечается, что погашение оставшейся части долга находится на контроле у надзорного ведомства.