Сеул, , 09:35 — REGNUM Суд в южнокорейском городе Пусан вынес приговор в отношении капитана российского сухогруза Андрея С., который допустил столкновение с опорой автомобильного моста. Об этом 24 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Капитана из России приговорили к двум с половиной годам заключения условно, назначив испытательный срок четыре года. Андрея С. признали виновным в оставлении места происшествия, которое произошло до повреждения моста.

Суд установил, что 28 февраля капитан сухогруза, находясь в алкогольном опьянении, задел яхту, после чего решил покинуть место столкновения. После этого российское судно врезалось в мост.

Происшествие вызвало затор в акватории. Движение по мосту было также перекрыто на время его обследования.

Гражданин России отрицал, что был нетрезв, но экспертиза показала обратное. Сообщается, что приговор еще может обжаловать прокуратура, которая требовала пять лет реального срока. Пока Андрея С. должны перевести из камеры для задержанных в пункт временного содержания иностранных граждан иммиграционной службы Южной Кореи.