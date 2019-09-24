Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.

Сейчас журналист находится у себя дома, с его здоровьем всё хорошо. Поздеев пропал на сутки «по причинам личного характера», его нашли супруга и коллеги.

Работодатель выразил благодарность всем, кто распространил информацию о пропаже журналиста и помог в его поисках. Отдельной благодарностью в агентстве отметили свердловские ГУ МВД и СУ СК РФ.

Напомним, о пропаже журналиста стало известно вечером 23 сентября. Поздеев уехал днём на работу, после чего исчез.

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