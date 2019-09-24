Душанбе, , 09:19 — REGNUM В Таджикистане спасены двое российских альпинистов. Как сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана 24 сентября, о пропаже двух человек спасателям на прошедшей неделе сообщил руководитель группы российских альпинистов.

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По его словам, 58-летний житель Нижнего Новгорода со своей 39-летней спутницей — жительницей Владикавказа — ушли в Фанские горы, чтобы осмотреть хребет, однако в назначенное время не вышли на связь.

«Для проведения спасательных мероприятий была сформирована группа, ещё раз были проверены маршрут и последние координаты альпинистов», — уточнили в комитете.

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На поиски пропавших выдвинулись пять спасателей спасательного отряда быстрого реагирования. Поисково-спасательные работы проходили на высоте свыше 2 тыс. метров в районе альпинистского лагеря «Артуч». Через 19 часов поисковых работ альпинисты были найдены и сопровождены до лагеря. Медицинская помощь альпинистам не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в горах Гиссаро-Алая на территории Таджикистана во время восхождения на вершину Бодхона погиб российский альпинист Василий Дроздов. Причиной гибели уроженца Северодвинска стал обвал участка рельефа.

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