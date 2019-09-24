Ереван, , 09:27 — REGNUM Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением. Об этом 24 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении» со ссылкой на полицию Армении.

По последним данным, инцидент произошел в жилом доме в Бжни 23 сентября. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов республики и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, Айк Арутюнян с 1999 по 2003 года занимал пост министра внутренних дел Армении, а с 2003 по 2008 был начальником полиции республики.