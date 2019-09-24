Уфа, , 09:10 — REGNUM Семь интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию потребовала заблокировать прокуратура Чекмагушевского района Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Районной прокуратурой при проведении мониторинга запрещенного контента в интернете были обнаружены семь сайтов, на которых была размещена информация, способная побудить молодых людей к совершению антиобщественных действий и преступлений, а также пропагандирующая криминальный образ жизни среди молодежи.

Отмечается также, что доступ на эти порталы был свободным и не требовал предварительной регистрации и введения пароля.

По данному факту прокуратурой Чекмагушевского района были поданы в суд иски о признании информации, содержащейся на этих интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории России и их блокировке.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил его требования полностью.

По сообщению правоохранителей, решения суда будут направлены в органы Роскомнадзора для исполнения, после вступления их в законную силу.