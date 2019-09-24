Бузулук, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области в ночь на 23 сентябре произошел пожар в квартире на четвёртом этаже многоэтажного дома. Погиб один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать на улицу 13 человек, в том числе двух детей. Чтобы вывести людей на свежий воздух, спасатели использовали дыхательные аппараты.

В квартире, где был очаг возгорания, обнаружено тело хозяйки. Бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.