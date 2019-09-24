Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП с участием пешеходов, одному из которых было 9 лет. Об этом сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Утром, около 8 часов в Улан-Удэ 49-летний мужчина на автомобиле «Toyota Platz» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего ребёнка. Мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Вечером «УАЗ-390 994», за рулём которого находился 43-летний водитель в селе Новая Курба Заиграевского района республики наехал на мужчину, которому также было 43 года. Происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода.

«От полученных травм гражданин скончался на месте. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в МВД.

Читайте также: «Тело и голова отдельно»: в Улан-Удэ трамвай задавил пешехода