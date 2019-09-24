Магадан, Магаданская область, 24 сентября 2019, 09:02 — REGNUM В Магадане в таксомоторной компании произошёл взрыв в минувшие выходные (21−22 сентября), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Один человек получил ожоги.
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По сообщениям в соцсетях, в офисе компании взорвалась конструкция, похожая на самогонный аппарат. В помещении, где произошло ЧП, находился пострадавший, получивший ожоги.
«Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в магаданском МВД.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске в свайном поле взорвался самодельный паровой котёл, погиб мужчина.