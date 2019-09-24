Находка, Приморский край, , 09:01 — REGNUM Задержанные в Японском море за браконьерство северокорейские рыбаки остаются на своих судах в Находке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Органы госбезопасности проводят с задержанными следственные действия. Всего задержано более 160 северокорейских рыбаков, суда которых под конвоем береговой охраны были отконвоированы на рейд Находки после инцидента, в котором четверо российских пограничников были ранены, также от ответных действий досмотровой группы пострадал один северокорейский рыбак.

Как сообщало ИА REGNUM, караван, состоящий из северокорейских шхун и мотоботов, под конвоем пограничных кораблей был приведён на рейд города Находка.