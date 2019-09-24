Огаста, США, , 08:49 — REGNUM 33-летняя жительница американского штата Мэн Кимберли Неллиган отвечает перед судом за смерть годовалой дочери. На основании показаний отца ребенка женщину подозревают в том, что втирала в десны девочки остатки героина, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на американские газеты.

Неллиган и ее партнер не скрывают, что употребляли героин в присутствии ребенка. Как заявляет отец, мать втирала в десны девочки остатки наркотиков, чтобы ее успокоить. Якобы в прошлом она делала то же самое с другими детьми. Но 19 октября 2018 года девочка скончалась. Вскрытие показало отравление опиоидным анальгетиком фентанилом, который наркоманы часто смешивают с героином.

Обвиняемая ведет себя в зале суда агрессивно, отрицает свою вину и показывает неприличные жесты. Ее обвиняют не в убийстве, а лишь в жестоком обращении с ребенком. Наказание в случае вынесения обвинительного приговора составит всего год лишения свободы и штраф. Прокурор перед прессой отметила, что действующий закон устарел и наказание необходимо ужесточить.