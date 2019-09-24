Аделаида, Австралия, , 08:57 — REGNUM 21-летний мужчина арестован по подозрению в убийстве 39-летней женщины в ее доме в городе Аделаида (штат Южная Австралия) в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции штата.

Мужчина был арестован менее чем через 24 часа после обнаружения тела женщины, спрятанного в спальне.

По версии следствия, жертва и подозреваемый были знакомы друг с другом, причем мужчина ранее проживал совместно с погибшей в ее доме в центральном деловом районе города.

Сотрудники полиции были вызваны после того, как женщина не появилась на работе, вызвав у коллег опасения по поводу ее безопасности. Последний раз ее видели в четверг вечером, 19 сентября; полиция предполагает, что она была убита на следующий день, в пятницу.

Суперинтендант Дез Брей рассказал, что автомобиль женщины также был обнаружен брошенным за зданием пиццерии в черте города.

«В настоящее время мы проводим осмотр крыш, водостоков, дворов в поисках любого возможного орудия убийства», — сказал Брей.

«Но из того немногого, что я знаю, следует, что она вела беспорочную жизнь, она просто стала жертвой ужасного преступления», — добавил Брей.

Ожидается, что взятому под арест подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве.