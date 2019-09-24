Орск, Оренбургская область, , 08:45 — REGNUM В Орске Оренбургской области в ночь на 24 сентября сгорел частный дом. В результате пожара погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара задействовали три боевых пожарных расчета. Во время разведки места возгорания обнаружили тела двух человек Мужчина и женщина были мертвы. Еще одну женщину нашли живой, однако медики оказались бессильны, через несколько часов после поступления в медучрежедние она скончалась.

Дом сгорел полностью. Предположительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования.