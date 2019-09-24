Самара, , 08:44 — REGNUM Фальсифицированное молоко обнаружили в детском саду «Светлячок» Большечерниговского района Самарской области. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По словам пресс-службы ведомства, молоко было произведено в селе Орудьево Московской области.

Исследования показали, что в молоке присутствует растительное масло, что является грубым нарушением технического регламента таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». В результате данное молоко признано фальсификатом.

Фальсифицированное молоко изъято из детского сада и направлено на ответственное хранение для окончания административного расследования.

А в территориальное управление Россельхознадзора по г. Москве и Московской области был направлен соответствующий пакет документов.