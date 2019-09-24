с. Андреевка, , 08:32 — REGNUM В селе Андреевка на временно подконтрольной Украине территории ДНР произошло ДТП. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины.

В сообщении ведомства говорится, что на нерегулируемом перекрёстке столкнулись ГАЗ 2410 и микроавтобус Opel Vivaro. Пострадали десять человек, из которых трое — дети. Шестерых потерпевших госпитализировали.

Полиция продолжает досудебное расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области грузовик врезался в припаркованный на обочине автобус, который переехал трёх мужчин, находившихся перед ним.

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