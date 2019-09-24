Томск, , 08:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области ликвидировали три лесных пожара на общей площади 4,52 га на землях лесного фонда в Асиновском, Верхнекетском и Томском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в администрации региона.

Огонь в лесу Ylvers

Три возгорания локализованы: в авиационной зоне в Бакчарском и Верхнекетском лесничествах, в наземной зоне — в Тимирязевском лесничестве.

В Асиновском и Кривошеинском районах действуют два лесных пожара на площади 7,4 га. Они возникли из-за неосторожное обращения местного населения с огнём, уточнили в обладминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 24 сентября зарегистрировано два лесных пожара на площади 7 га.

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