Екатеринбург, , 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны двое безработных и ранее судимых местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на студента одного из вузов города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

В управлении уточнили, что у полиции есть основания предполагать, что подозреваемые могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. В связи с этим полиция просит граждан, которые возможно пострадали от действий злоумышленников обратиться в ближайшее отделение полиции.

Напомним, что преступление произошло поздним вечером 20 сентября на улице Восточной. Двое злоумышленников, угрожая предметом похожим на пистолет, отняли у первокурсника сотовый телефон.

Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки и на данный момент находятся под стражей.